Dois às 10 - A primeira entrevista a Isa Oliveira e Domingos Terra após a saída d'O Triângulo

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã com Marta Cortez para preparar um bacalhau confitado e falar dos seus projetos em família. Os comentadores d’O Triângulo comentam as mais recentes polémicas da casa e terminamos a primeira parte a receber ouvimos o novo tema de Manuel Campos e dos Sons do Minho. Na segunda parte, recebemos Isa Oliveira e Domingos Terra para a sua primeira entrevista após a saída d'O Triângulo e ficamos a conhecer a história de Sara que vive com displasia distrófica. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» abordam os mais recentes crimes.