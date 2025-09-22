Dois às 10 - A primeira entrevista de Bruno Miguel após ser expulso do «Secret Story»

Ontem às 09:50

No «Dois às 10» falou-se da nova edição do «Secret Story 9», com comentários de Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins sobre a segunda gala e as primeiras polémicas. Bruno Miguel, o primeiro expulso, deu a sua primeira entrevista após deixar a casa. A nutricionista Sofia Barão abordou a redução do consumo de açúcar na chegada do outono. O programa contou ainda a história de Joana, mãe de dois filhos, que perdeu o marido em apenas uma semana devido a um cancro fulminante.