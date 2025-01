Dois às 10 - A primeira entrevista de David Maurício, após desistência do «Secret Story: Desafio Final»

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», David Maurício revela que está novamente com a mãe da sua filha. O ex-concorrente fala sobre a relação que teve com Daniela Ventura e admite que a relação que tinham o impedia de algumas coisas, nomeadamente de estar em contacto com a mãe da sua filha. O ex-concorrente descreve esta relação como tóxica e admite que não quer voltar a cometer os mesmos erros que cometeu no passado.

Recebemos Diogo Alexandre, que discute a sua perspetiva sobre relacionamentos. O ex-concorrente foi questionado por Cláudio Ramos sobre a sua vida amorosa fora da casa e o vencedor respondeu de forma clara, esclarecendo que mantém o coração fechado, pois acredita que, neste momento, o mediatismo à sua volta não lhe permite construir uma relação sólida. Alice Mota, a mãe do ex-concorrente, também marca presença em estúdio.

Conhecemos Catarina Louçada e a sua família. Catarina, o marido, Nuno, e os seus quatro filhos, Constança, Francisca, Tomás e Benedita, foram diagnosticados com autismo. A família discute como o diagnóstico os uniu e como encaram os desafios do dia-a-dia.