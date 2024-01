Hoje às 09:55

Revemos o momento da saída de Francisco Monteiro do Big Brother - Desafio Final. O ex-concorrente que decidiu abandonar o jogo, desaba em lágrimas ao recordar esse momento e explica-nos como se sente. Recebemos a humorista Joana Marques, autora da rubrica «Extremamente Desagradável». No segmento da cozinha, as nossas convidadas preparam umas deliciosas panquecas holandesas.