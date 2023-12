Dois às 10 - A primeira entrevista de Iasmim Lira depois da expulsão do Big Brother

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Luísa Castel-Branco, Zé Lopes e Merche Romero para fazer o rescaldo da última gala do Big Brother. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem também o chef Henrique Sá Pessoa que ensina a fazer «Arroz de Carabineiro». Conhecemos a emocionante história de Nina Costa que ficou viúva aos 36 anos com dois filhos pequenos. Recebemos Iasmim Lira, a última concorrente expulsa do Big Brother. E ainda, comentamos a atualidade.