Dois às 10 - A primeira entrevista de Jéssica Galhofas após a expulsão da casa do Big Brother

Hoje às 09:55

No programa apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, começamos a manhã com Luísa Castel-Branco, Zé Lopes e Cinha Jardim juntos para analisar a última gala do «Big Brother», antes da grande final. Conhecemos ainda a história de Mia Teixeira, que viveu uma relação violenta durante a primeira gravidez. Às 17 semanas, após uma discussão agressiva, Mia provocaram-lhe o parto e o bebé não resistiu. Na segunda parte recebemos Jéssica Galhofas que faz o balanço da sua participação no reality show, comenta as polémicas e da relação com Francisco Vale. Na terceira parte, analisamos os mais recentes crimes que marcam a «Atualidade».