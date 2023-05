Dois às 10 - A primeira entrevista de Lara Moniz após expulsão d'O Triângulo

22 mai, 10:05

Recebemos Lara Moniz, a última concorrente expulsa d'O Triângulo, para uma conversa animada. A nossa convidada faz um balanço da sua participação e fala dos seus projetos para o futuro. Como já é habitual, contámos com o nosso painel de comentadores Merche Romero, Pedro Crispim e Luísa Castel-Branco para fazer o rescaldo da gala de ontem à noite d'O Triângulo. Ouvimos o testemunho forte de Marina, que escondeu um cancro dos pais durante 8 meses. Na cozinha, é preparada uma receita deliciosa de pastéis de feijão. Ainda, ficamos a conhecer a impressionante história de vida do trompetista Luís Martelo: da rua para o sucesso.