Dois às 10 - A primeira entrevista de Lúcia Sabala e Bruno D’Oliveira, juntos após o «Casamento Marcado»

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, começamos a manhã com uma viagem pela gastronomia e moda de alguns países europeus. Na segunda parte, recebemos Lúcia Sabala e Bruno D’Oliveira, de «Casamento Marcado», que fazem o balanço da experiência no programa e falam do ponto de situação da relação, deixando algumas revelações. Conhecemos ainda os medos e desesperos de Clara Santos que procura ajuda médica para a sua filha. Na terceira parte, dedicamos grande parte da rubrica «Actualidade» para o julgamento dos culpados da morte da menina Jéssica.