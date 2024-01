Dois às 10 - A primeira entrevista de Márcia Soares após a gala final do Big Brother!

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Márcia Soares, a terceira finalista do Big Brother, que faz um balanço da sua participação do reality show. A relação com Francisco Monteiro, a relação com Joana Sobral, as discussões, os momentos mais marcantes... A nossa convidada fala-nos de toda a experiência. No segmento Conversas de Café, recebemos Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Zé Lopes para comentar as notícias e temas mais polémicos do momento. Na cozinha, Rita Wessling prepara um leite-creme de limão, uma receita que Cláudio Ramos viu na internet e pediu a Rita para recriar. Ouvimos o testemunho de Catarina Martins, que foi diagnosticada com traços de personalidade borderline há dois anos e já esteve internada sete vezes, por tentar pôr termo à própria vida. A jovem sofre de diabetes desde os 10 anos e nunca soube lidar com a doença.