Dois às 10 - A primeira entrevista de Miguel Vicente, após desistência do Big Brother!

No «Dois às 10», relembramos alguns dos momentos mais marcantes de Miguel Vicente na casa do Big Brother - Desafio Final. O ex-concorrente esclarece os motivos da sua desistência do jogo e é confrontado com os seus momentos mais polémicos dentro da casa mais vigiada do país. No segmento da «Conversa de café», comentámos as notícias do mundo dos famosos. Assistimos à atuação de Cláudia Nayara com o seu novo tema «Rumba cigana». A cantora fala-nos desta nova canção. Recebemos Joana Taful, a concorrente do Big Brother - Desafio FInal, que decidiu abandonar o jogo. A nossa convidada fala-nos dos motivos que a levaram a desistir. Ouvimos o testemunho de Graciete Lima, que foi vítima de violência doméstica por parte do ex-companheiro, e perdeu os seus dentes, após uma agressão do mesmo. O médico dentista João Espírito Santo mudou a sua vida ao dar-lhe um novo sorriso.