Hoje às 09:55

Começamos o Dois às 10 de forma emotiva: Homenageamos Sara Tavares, que perdeu a luta contra um tumor no cérebro. Comentamos a gala de domingo do Big Brother, com Cinha Jardim, Zé Lopes e Luísa Castel-branco. Recebemos Sílvia Silva do Big Brother, depois de ter sido expulsa da casa mais vigiada do país.