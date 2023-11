Dois às 10 - A primeira entrevista de Zé Pedro, após expulsão da casa do «Big Brother»!

Hoje às 09:55

Recebemos Zé Pedro, o último expulso do «Big Brother». O ex-concorrente faz uma balanço da sua participação, esclarece algumas das polémicas em que se viu envolvido dentro da casa e fala da sua relação próxima com Márcia. No espaço da tertúlia, os comentadores Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Zé Lopes fazem o rescaldo da gala de domingo do «Big Brother». No segmento da cozinha, Rita Wessling prepara uma sobremesa deliciosa e rápida de se fazer. Ouvimos o testemunho de Gabriela sobre a sua filha Raquel, que aos 17 anos foi vítima de um brutal atropelamento. Na parte final do programa, o espaço da atualidade conta com os comentadores Sofia Matos, Vera de Melo e Vítor Marques.