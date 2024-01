Dois às 10 – A primeira entrevista Jandira após abandonar o «Big Brother – Desafio Final»

Hoje às 09:55

No programa apresentado por Cláudio Ramos, começamos a manhã com a conhecer os 40 anos de história do Rancho típico de Alvorge e Cláudia que tem um Salão móvel que percorre aldeias para prestar serviços de cabeleireiro. Para animar a sexta-feira as «Senhoritas» revelam uma grande novidade e estreiam nova canção. Na segunda parte, conhecemos a história de Isa, uma menina que recebeu ajuda de Cristiano Ronaldo. Recebemos também Helena que nasceu com uma condição especial e recebe ajuda de João Espírito Santo para recuperar a saúde oral. Na terceira parte, analisamos os mais recentes crimes que marcam a «atualidade».