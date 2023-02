Dois às 10 – A relação de Mafalda Diamond e Diogo fora da casa do «Big Brother»

31 jan, 10:10

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, começamos a manhã a tomar o pequeno almoço com Mafalda e Diogo que fala da vida após o reality show, da viagem que iram fazer juntos e de como lidam com a fama. Ficamos também a saber o que os signos reservam para o mês de fevereiro, com a taróloga Joana Dias. Na segunda parte, recebemos Ricardo que vive com um cancro terminal e Fernanda que, enganada por um empreiteiro, vê-se forçada a viver com os filhos e sobrinhos numa casa inacabada. Na última parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes que marcam a semana.