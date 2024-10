Dois às 10 - A separação de João Palhinha e Patrícia Palhares

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», reunimos Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco para as habituais «Conversas de café». Comentamos rumores do possível motivo da separação entre João Palhinha e Patrícia Palhares. O jogador de futebol e a influencer mantinham uma relação discreta, e a notícia da separação surpreendeu muitos dos seus seguidores. Apesar das especulações, ambos ainda não comentaram a razão do término da relação. Conhecemos a história de Isabel e Sandra sempre sonharam ser mãe e conseguiram concretizar esse sonho através da adoção. Isabel adotou um menino com nove anos e Sandra uma menina com dez anos. Conhecemos a história de António Silva. António recorda o dia do acidente que deixou a filha em coma durante 17 dias. Quando acordou do coma, Raquel não via, não falava e não andava. Ainda hoje, António sente-se culpado pelo acidente porque a filha só atravessou a rua para ir ter com ele, nesse dia, esqueceu-se de lhe dar um euro. Os nossos comentadores da «Atualidade» analisam detalhes do caso que está a chocar o país.Três pessoas mortas a tiro em rua de Lisboa. Atirador e cúmplices estão em fuga e Polícia Judiciária está a investigar. As vítimas terão sido baleadas na cabeça e morreram no local do crime. Os primeiros indícios apontam para um único atirador que terá tido ajuda para fugir do local, uma barbearia na Penha de França, em Lisboa.