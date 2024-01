Dois as 10 - A taróloga Joana Dias faz a previsão dos signos para fevereiro!

Hoje às 09:55

Recebemos a taróloga Joana Dias, que faz as previsões dos signos de para o mês de fevereiro.No segmento da cozinha, a Tia Cátia ensina a preparar uma deliciosa da pedra. Este é um dos pratos típicos portugueses, sobretudo do Ribatejo. Conversámos com a jornalista Dina Aguiar, que trabalha na RTP desde 1979. A nossa convidada explica-nos como a sua infância a tornou a mulher que é hoje e fala-nos dos seus pais, que já faleceram. Dina Aguiar fala, ainda, do amor que encontrou aos 69 anos. Recordámos o caso de Diana Santos, de 40 anos, que foi assassinada, depois de alegadamente se ter envolvido numa rede de casamentos arranjados. Terá sido degolada e depois desmembrada. O corpo foi espalhado em França e na Alemanha. Um ano e quatro meses depois do crime a família finalmente teve permissão para recolher os restos mortais. Francisco, filho de Diana, recorda como era a mãe. Conta ainda o pouco que sabe do crime que a vitimou. Diana terá sido degolada e o corpo desmembrado e depois espalhado em França e Alemanha. Um ano e quatro meses depois o funeral ainda não foi feito.