Dois às 10 – A transformação que mudou a vida de Marta

Ontem às 10:05

No programa apresentador por Cláudio Ramo e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã com um espetáculo de revista, uma conversa à mesa amigas a viver os seus melhores anos na reforma, ficamos a conhecer o trabalho de um chefe de sala em restaurante e Inês Vasconcellos apresenta o seu novo tema musical. Na segunda parte acompanhamos a transformação de Marta Cardoso com ajuda da intervenção da equipa médica que acompanha Luísa Magalhães Ramos. Ficamos também a conhecer Bruna que esteve às portas da morte, devido a um medicamento. Na terceira parte, os comentadores analisam os mais recentes crimes e falam das novas buscas por Maddie.