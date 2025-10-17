Dois às 10 - A vida de Bruna Gomes e Flávio Furtado além do papel de comentadores

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cláudio Ramos recebeu vários convidados para uma manhã recheada de emoções e conversa. Renata Reis, Joana Pinto e Gonçalo Quinaz analisaram os momentos mais intensos da semana na «Secret Story 9» e anteciparam o que poderá acontecer na próxima gala. FF, Rúben Madureira e Soraia Tavares apresentaram o espetáculo Alice no País das Maravilhas, que promete encantar todas as idades. Bruna Gomes e Flávio Furtado regressaram ao papel de comentadores das galas de domingo e revelaram curiosidades dos bastidores. O programa contou ainda com o testemunho emocionante de Lara e Jaime, um casal que partilhou a sua história de amor e superação após a perda das filhas.