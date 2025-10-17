Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Dois às 10 - A vida de Bruna Gomes e Flávio Furtado além do papel de comentadores

Hoje às 09:50
Dois às 10 - A vida de Bruna Gomes e Flávio Furtado além do papel de comentadores - TVI

No «Dois às 10», Cláudio Ramos recebeu vários convidados para uma manhã recheada de emoções e conversa. Renata Reis, Joana Pinto e Gonçalo Quinaz analisaram os momentos mais intensos da semana na «Secret Story 9» e anteciparam o que poderá acontecer na próxima gala. FF, Rúben Madureira e Soraia Tavares apresentaram o espetáculo Alice no País das Maravilhas, que promete encantar todas as idades. Bruna Gomes e Flávio Furtado regressaram ao papel de comentadores das galas de domingo e revelaram curiosidades dos bastidores. O programa contou ainda com o testemunho emocionante de Lara e Jaime, um casal que partilhou a sua história de amor e superação após a perda das filhas.

Mais Vistos

Ele amou-me a vida inteira e percebi tarde demais: «Morreu nos meus braços»

V+ TVI
Ontem às 12:31
1

Os 6 peixes mais benéficos para a saúde que deve ter no congelador

Dois às 10
15 out, 15:00
2

6 peixes magros a incluir na dieta

10 set 2024, 12:27
3
03:41

Liliana e Fábio foram longe demais durante a noite? «Eu só peço que não passem as imagens»

Secret Story
Hoje às 11:28
4

Nem todos gritaram de alegria! Estas são as imagens do regresso de Leandro após a 'desistência'

Secret Story
Hoje às 09:29
5

Leandro regressa à casa após a 'desistência'. Há abraços, lágrimas, gritos de alegria mas também quem não tenha ficado nada feliz

Secret Story
Hoje às 09:40
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo

Secret Story
Hoje às 11:08

«Terra Forte»: A personagem de João Catarré corre o risco de perder o amor da sua vida

Novelas
Hoje às 10:58

Zé, ex-noivo de Liliana, é surpreendido por mensagem marcante de ex-concorrente

Secret Story
Hoje às 12:19

Vem aí em «A Protegida»: JD guarda segredo bombástico que pertence a Laura

Novelas
Hoje às 10:24

Cláudio Ramos e Flávio Furtado fazem as pazes: «Eu tinha a necessidade de te pedir desculpa»

Dois às 10
Hoje às 12:20

Último episódio de «A Fazenda»: Como será o final de Eva, Talu, Joel, Gaspar, Leonor, Júlia e Mafalda?

Novelas
Hoje às 09:55

TVI PLAYER

Pedido de «sinal de consentimento» na noite passada é comentado entre concorrentes

Secret Story
Há 1h e 42min

Alerta Pista de Segredo: Veja a reação de Pedro Jorge e Vera

Secret Story
Há 1h e 15min

Secret Story 9 - Extra - 17 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:10

Liliana e Fábio foram longe demais durante a noite? «Eu só peço que não passem as imagens»

Secret Story
Hoje às 11:28

Marisa conversa com Ana sobre o marido Pedro Jorge: «É um banana»

Secret Story
Há 2h e 7min

Pedro Jorge dança sensualmente para toda a casa e a reação da mulher Marisa é marcante

Secret Story
Hoje às 12:28
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 17 de outubro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 48min

TVI Jornal - 17 de outubro de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 50min

Menina de 14 anos desaparecida há 1 mês foi encontrada na Amadora. Diz ter sido violada por 8 homens

Dois às 10
Hoje às 12:24

Filha de Jaime morreu nos seus braços com apenas um dia de vida

Dois às 10
Hoje às 12:12

Lara e Jaime já perderam duas filhas: uma antes e outra depois do parto

Dois às 10
Hoje às 12:11

Cláudio Ramos e Flávio Furtado reconciliam-se: «Eu tinha a necessidade de te pedir desculpa»

Dois às 10
Hoje às 11:52
Mais

NOVELAS

Último episódio de «A Fazenda»: Como será o final de Eva, Talu, Joel, Gaspar, Leonor, Júlia e Mafalda?

Novelas
Hoje às 09:55

«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos

Novelas
Há 3h e 30min

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

Novelas
14 out, 09:41

Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto

Novelas
Ontem às 13:10

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

Novelas
Há 2h e 48min

Últimos episódios A Fazenda: Alba parte em lágrimas ao decidir que encerrou a sua história com Duarte

Novelas
Hoje às 08:59