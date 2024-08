Dois às 10 - A vida de Diogo Marcelino após desistir do «Dilema»

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Diogo Marcelino conta como têm sido os últimos dias fora do reality show «Dilema» e responde a todas as questões, inclusive as que envolvem a concorrente Mafalda Diamond. Cristina Simões, Maria Judite Romão e Maria José Carreira falam sobre amor, sexo e prazer. Conhecemos o caso de Luís Filipe da Silva, que, em 14 meses, com a ajuda de Tiago Guimarães, perdeu mais de 50 quilos. Ana Luísa Marques recorda relação marcada por ciúmes, agressões e perseguições.