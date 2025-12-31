Dois às 10 - A vida de Heitor e Patrícia fora de Portugal

Hoje às 09:50

No Dois às 10 desta manhã, Patrícia e Heitor, a dupla inseparável do Secret Story, estiveram em estúdio para falar das novidades após a saída da casa.

O programa deu ainda destaque à história inspiradora de Santiago, o menino que continua a lutar sem desistir do seu maior sonho.

Houve também espaço para conhecer o gesto heróico de Tiago, que este ano salvou a vida de um desconhecido.

A Associação Filarmónica da Chamusca marcou presença, apelando à ajuda do público para continuar a ligar gerações através da música.

A manhã ficou ainda marcada pela antecipação de um caso emotivo: uma mãe que descobriu que a filha de oito anos tinha um diagnóstico incerto.