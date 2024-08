Dois às 10 - A vida de Inês Morais longe dos holofotes

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», um mês depois de se consagrar vencedora do «Big Brother 2024», Inês Morais é nossa convidada. Inês Morais afirma que não se deslumbrou com a vitória nem com a fama, revela como reage aos comentários negativos nas redes sociais, conta com que concorrentes mantém o contacto e fala dos seus projetos para o futuro.

Recebemos ainda jovens de sucesso, como a cantora Leonor Quinteiro, Maria Amélia, a Miss Portugal 2024 e um grupo de jovens que criou uma esponja que detata o cancro da mama.

Conhecemos ainda a história de uma família que viveu um pesadelo quando a filha de 4 anos foi diagnosticada com cancro. No final, soubemos as novidades da «Atualidade» criminal do país.