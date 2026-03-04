Dois às 10 - A vida de João Jesus antes da fama que poucos conhecem

Hoje às 09:50

No programa “Dois às 10”, desta manhã, os professores estiveram em destaque, com várias histórias e momentos especiais dedicados à educação.

O ator sensação da TVI, João Jesus, regressou ao passado e recordou momentos marcantes do seu percurso. O programa recebeu também Guilherme Filipe, conhecido como o professor da ficção mais querido em Portugal, para uma conversa especial.

A cantora April Ivy estreou uma nova canção em direto no programa.

Foram reveladas as origens da jornalista Ana Sofia Cardoso, e conhecemos ainda a história de Ana, que encontrou no cancro a força para realizar um sonho.