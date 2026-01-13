Dois às 10 - A vida de Leomarte e Diogo Alexandre após o «Secret Story 8»

Hoje às 09:50

No «Dois às 10» desta manhã, a animação ficou a cargo dos Vinyl, que trouxeram êxitos da música portuguesa ao estúdio.



Leomarte e Diogo Alexandre marcaram presença para tomar o pequeno-almoço e conversar com os apresentador.



Houve ainda espaço para uma receita simples e rápida, pensada para facilitar o dia a dia das famílias.



O programa abordou histórias de vida marcantes, como a de António Ferro, que passou da fama ao anonimato e à pobreza.

Entre os temas fortes estiveram também o drama de um pai com apenas seis meses de vida e o testemunho de Henrique, que ficou tetraplégico após uma queda de 15 metros.