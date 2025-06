Dois às 10 - A vida de Rita Matias para lá da política

Hoje às 09:50

No programa «Dois às 10» desta manhã, recebemos ex-concorrentes, familiares e amigos dos participantes do «Big Brother 2025» para antecipar a grande final. Contámos ainda com a presença da taróloga Joana Dias, que partilhou as previsões dos signos para o mês de julho, e com a deputada Rita Matias, do partido Chega, que falou sobre política e deu a conhecer a sua história de vida. O momento mais emotivo foi protagonizado por Paula, que deu um poderoso testemunho de vida marcado por várias perdas trágicas. Por fim, analisámos os temas que marcam a atualidade criminal em Portugal.