Dois às 10 - A vida trágica de Hugo após perder um pé, uma mão e ficou com um braço paralisado

Hoje às 09:55

No programa apresentador por Cláudio Ramos, começamos a manhã com as «Conversas de Café» onde Gonçalo Quinaz, Cinha Jardim e Merche Romero comentam as mais recente notícias e polémicas dos famosos. Na segunda parte conhecemos a história de Ana que, contra todas a expectativas, foi mãe aos 54 anos. Recebemos ainda Hugo que nos conta o desespero que vive após ficar sem um pé, uma mão e com um braço paralisado. Na terceira parte, analisamos os mais recentes crimes que marcam a «Atualidade.