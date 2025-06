Dois às 10 - A viver a melhor fase da vida, Bernardo Sousa é surpreendido por Bruna Gomes

Hoje às 09:50

O programa desta terça-feira foi marcado por momentos intensos e muito variados.

O ex-concorrentes do Big Brother 2025, Manuel Cavaco, Nuno Brito e Solange Tavares estiveram no estúdio para comentar a semana do reality show.

O escritor Valter Hugo Mãe emocionou ao falar do seu novo livro Educação da Tristeza e da perda do sobrinho, que morreu aos 16 anos.

Bernardo Sousa, campeão de ralis e ex-vencedor do Big Brother Famosos, falou da sua participação nas 24 Horas de Le Mans. Em estúdio, foi surpreendido com uma mensagem especial da mulher, Bruna Gomes.

E houve ainda tempo para uma conversa com uma mãe em luto, cuja filha foi assassinada — alegadamente pelo próprio irmão. Um relato duro, de dor e esperança na justiça.