Dois às 10 - Abrimos o consultório dos Doutores do Amor

Hoje às 09:50

O Dois às 10 dedicou a manhã ao consultório dos "Doutores do Amor", com Susana Dias Ramos a esclarecer dúvidas e a dar conselhos sobre relacionamentos. O programa abordou temas como a persistência no amor e a procura de um novo relacionamento após vários anos solteiro. Houve ainda espaço para conhecer a história de Filipa e Alexandre, que se apaixonaram enquanto tentavam juntar dois amigos. Landrick apresentou o seu novo tema musical. A emissão ficou também marcada pelo testemunho de Jéssica, que superou uma infância difícil, e pela história de João, que ficou acamado após sofrer dois acidentes no mesmo dia.