Dois às 10 - Acidente doméstico deixou a filha de Sílvia com queimaduras de terceiro grau

Hoje às 09:55

No programa apresentador por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, começamos a manhã com as «Conversas de Café» onde os comentadores falam das mais recentes polémicas que dos famosos. Catarina e Daniela ensinam como podemos aproveitar o resto de bolos e Carminho conta como uma reação alérgica a uma anestesia a fez entrar em choque anafilático. Sílvia e Vasco contam-nos como aconteceu o acidente que deixou a filha bebé com queimaduras de terceiro grau. Na terceira parte, comentamos os mais recentes crimes que marcam a «atualidade».