Dois às 10 - Adriana foi diagnosticada com cancro da mama grávida de seis meses

Hoje às 09:55

Ouvimos o testemunho de Adriana Marques. Adriana conta que o desejo de ser mãe sempre foi muito grande e conseguiu-o. Aos 3 meses de gestação percebeu que tinha um caroço na mama, foi ao médico, mas este desvalorizou. Mais tarde já com 6 meses de gestação fez uma biopsia e descobriu que tinha cancro da mama. No momento mais bonito da vida teve de fazer 9 sessões de quimioterapia, rapar o cabelo e viver a gravidez de uma forma diferente. O medo de como nasceria a filha Mel e de como iria tudo correr era grande. Em estúdio, a nossa convidada explica-nos como lidou com a notícia que tinha cancro, e grávida. Conhecemos a pequena Mel.

Recebemos a sexóloga Susana Dias Ramos, que nos fala da taxa de infidelidade em Portugal, do segredo para manter uma relação sexualmente ativa, e dá dicas para alimentar a mesma.

Ouvimos o testemunho de José Costa. José começou a praticar luta com bastão em 2016 e entrou para a equipa de militares. Na Polónia este ano soube pela irmã que o pai tinha falecido. Estava preparado fisicamente para o combate, mas naquele dia tudo desmoronou. José recorda os momentos antes do combate final, em que visualizou as imagens do pai, a dor e o sofrimento. A família, os amigos e colegas foram a motivação para continuar. Em estúdio, o nosso convidado recorda o momento mais difícil: ter recebido a notícia no decurso do campeonato mundial de luta com bastão.

Conhecemos duas histórias de amor diferentes: um casal que se separou e voltou-se a juntar mais tarde, acabando por casar, e outro casal que já está junto há 30 anos.