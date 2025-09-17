No Dois às 10, Luísa Castel Branco, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz comentaram as notícias dos famosos, antes de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos provarem o cheesecake feito por Joana Barrios.
Os apresentadores conversaram ainda com Fábio Daniel, o concorrente que desistiu do Secret Story e com Afonso Leitão, o quarto classificado do Big Brother Verão.
Dois às 10 - Afonso Leitão assume sentimentos por Catarina Miranda
Hoje às 09:50
No Dois às 10, Luísa Castel Branco, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz comentaram as notícias dos famosos, antes de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos provarem o cheesecake feito por Joana Barrios.