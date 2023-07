Dois às 10 – Ajudamos Joana a mudar o seu corpo e a sua vida

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã com uma receita do Chef Miguel Laffan e as «Conversas de Café!» que falam das mais recentes polémicas do famosos nacionais e internacionais. Na segunda parte, revemos a história de superação e perda de peso de Joana Dias, que recebe agora ajuda e intervenção cirúrgica de Luísa Magalhães Ramos. Recebemos ainda Carla Silva que nos fala da esperança que tem de encontrar o pai que está em paradeiro incerto, há quase 3 anos. Na terceira parte, analisamos mais recentes crimes que marcam a «Atualidade».