Dois às 10 - Alex e Gil reprovam jogo de Catarina Miranda

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recordamos algumas discussões e polémicas dentro da casa do «Big Brother» com Alex Ferreira e Catarina Miranda. Gil Teotónio afirma que a concorrente Catarina Miranda é insuportável. Conhecemos a história de vida da família de Fernanda Gaspar. Fernanda conta como era a vida antes de cegar. Apesar de ter o filho deficiente, eram uma família feliz. Aos 38 anos, ficou cega, sem que nada fizesse prever uma desgraça destas. O marido meteu-se no álcool e acabou por morrer, deixando a filha, na altura criança, a tomar conta de tudo.

No «Dois às 10», Cristina Ferreira dá início à «Atualidade» anunciando quatro casos de violência doméstica. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de uma mulher morta à pancada pelo companheiro. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de um homem que agrediu a mulher e os filhos e barricou-se. os nossos comentadores analisam caso de homem que cegou a companheira com uma pá do lixo, após anos de violência. O agressor foi condenado a pena suspensa, tem de tratar o alcoolismo e pagar sete mil euros à vítima com quem tem seis filhos. Os nossos comentadores analisam caso de jovem morre após ser esfaqueada pelo ex-namorado.