Dois às 10 - Alice Alves abre o coração e fala sobre a sua vida amorosa

Hoje às 09:50

O Dois às 10 tomou o pequeno-almoço com Mónica Sintra, numa conversa especial no programa. A emissão foi dedicada às mulheres solteiras e abordou os desafios e particularidades de viver sem um relacionamento. Alice Alves falou abertamente sobre a sua experiência enquanto solteira. O programa recebeu ainda Sara, mulher de Boris, um dos protagonistas do Big Brother Verão. Para terminar, foi apresentada a luta de uma bebé que nasceu com menos de um quilo.