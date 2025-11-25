Dois às 10 - Alice Alves quebra silêncio sobre separação de Carlos Afonso

No «Dois às 10», Carolina Braga revelou ter reencontrado o amor após o mediático romance com Diogo Bordin no Big Brother 2025.
O programa abordou ainda a saúde cardiovascular, na sequência do AVC de Nuno Markl, reforçando a importância de reconhecer sinais de alarme. Filipa, que sofreu um AVC aos 17 anos, partilhou a sua história e as sequelas com que ainda vive.
Alice Alves abriu o coração sobre a separação de Carlos Afonso, explicando como tem reconstruído o equilíbrio emocional.
A emissão destacou também o caso da pequena Benedita, de dois anos, diagnosticada com uma doença rara e altamente incapacitante.