Dois às 10 - Alice Santos esclarece polémicas em que se viu envolvida n’O Triângulo

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã com os salgados e doçuras das manas Carina e Patrícia. Sendo segunda não podia faltar as observações mordazes dos comentadores d’O Triângulo em relação à Gala de domingo. Na segunda parte, Alice Santos, a mais recente expulsa d’O Triângulo, esclarece muitas das polémicas em que se viu envolvida enquanto esteve dentro da casa. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes.