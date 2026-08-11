Dois às 10 - Amigo de surfista desaparecido conta o que aconteceu

Hoje às 09:50

O Dois às 10 apresentou a história da avó Luísa, descrita como uma inspiração para os netos e uma estrela nas redes sociais. Clemente animou a manhã com a sua música. O programa recebeu ainda o atleta paralímpico mais medalhado do mundo. Houve também espaço para descobrir o que é feito de João Oliveira, antigo concorrente do Big Brother. Na cozinha, o chef Hernâni juntou-se à equipa para uma abertura especial relacionada com o eclipse. A emissão contou ainda com a história de José Maria Pyrrait, que estava com Arran Strong quando este desapareceu no mar, e de Tiago, de 21 anos, que enfrenta uma luta.