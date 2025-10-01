Dois às 10 - Ana Barbosa surpreende com novo projeto

No «Dois às 10», Ana Barbosa, vencedora do «Big Brother 2021», contou como a vitória mudou a sua vida e revelou detalhes pessoais e profissionais desde aquele momento histórico. Francisca e a avó Simone prepararam juntas uma tarte de amêndoa, partilhando memórias de infância e inspirando-se mutuamente, com Simone destacando a fé como segredo da longevidade. A mãe de Bruna, concorrente do «Secret Story 9», falou sobre o diagnóstico de linfoma da filha e como a família enfrentou esta fase difícil. Isabel Galriço Neto, especialista em Cuidados Paliativos, revelou a sua experiência como paciente de cancro da mama e reforçou a importância da consciencialização sobre cuidados paliativos e prevenção do cancro. Por fim, Antónia Pinela partilhou a dor da perda da filha Tatiana Mestre, vítima de um alegado serial killer, e a sua luta por justiça, procurando respostas sobre esta tragédia que marcou a sua vida.