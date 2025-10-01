Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Dois às 10 - Ana Barbosa surpreende com novo projeto

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Ana Barbosa surpreende com novo projeto - TVI

No «Dois às 10», Ana Barbosa, vencedora do «Big Brother 2021», contou como a vitória mudou a sua vida e revelou detalhes pessoais e profissionais desde aquele momento histórico. Francisca e a avó Simone prepararam juntas uma tarte de amêndoa, partilhando memórias de infância e inspirando-se mutuamente, com Simone destacando a fé como segredo da longevidade. A mãe de Bruna, concorrente do «Secret Story 9», falou sobre o diagnóstico de linfoma da filha e como a família enfrentou esta fase difícil. Isabel Galriço Neto, especialista em Cuidados Paliativos, revelou a sua experiência como paciente de cancro da mama e reforçou a importância da consciencialização sobre cuidados paliativos e prevenção do cancro. Por fim, Antónia Pinela partilhou a dor da perda da filha Tatiana Mestre, vítima de um alegado serial killer, e a sua luta por justiça, procurando respostas sobre esta tragédia que marcou a sua vida.

Mais Vistos

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Secret Story
29 set, 00:03
1

Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé

Secret Story
Hoje às 09:44
2

Zé, noivo de Liliana, volta atrás na decisão e deixa nova mensagem

Dois às 10
Hoje às 09:04
3

«Ela pôs-me na rua»: Laura Figueiredo revela segredo do início do namoro com Mickael Carreira

V+ TVI
Ontem às 13:11
4

Irmão de Cláudio Ramos deixa mensagem a Zé, noivo de Liliana: «Deixa-me dar-te um conselho de alguém que passou por uma situação parecida...»

Dois às 10
Hoje às 12:34
5

Bruna deixou uma 'ordem' à mãe antes de entrar no Secret Story – e foi cumprida diante de Cristina Ferreira

Dois às 10
Há 3h e 38min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

É assim que Maria Botelho Moniz ‘aquece o coração’ do filho antes de dormir. E vai ‘aquecer’ o seu também

Secret Story
Há 2h e 40min

Famosos reagem à relação de Liliana e Zé: «O único amor que lhe deve importar neste momento é o próprio»

Dois às 10
Há 2h e 10min

Mais próximos do que nunca: António Leal e Silva e Diogo Bordin 'apanhados' em plena Televisão

Secret Story
Há 2h e 30min

Mais próximos do que nunca: António Leal e Silva e Diogo Bordin 'apanhados' em plena Televisão

Secret Story
Há 2h e 30min

Pelas ruas de Paris, Maria Cerqueira Gomes exibe um brilho diferente. Eis o motivo

Novelas
Há 2h e 42min

«Há 15 dias que não durmo»: Laura Figueiredo tem vivido dias complicados

Novelas
Há 2h e 11min

TVI PLAYER

Homem agredido por mais de uma dezena de pessoas à frente do filho de dois anos

Jornal Nacional
Ontem às 23:06

Secret Story 9 - Extra - 1 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

A Protegida: JD descobre quem quer fazer mal à filha bebé

A Protegida
Ontem às 23:30

A Fazenda: Ary é vítima de um grave ataque

A Fazenda
Ontem às 22:30

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

Dois às 10
Ontem às 10:18

Secret Story 9 - Especial - 30 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:50
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Soma e segue - Veja o episódio aqui

Soma e segue
Há 26 min

A Sentença - Veja o episódio aqui

A Sentença
Há 36 min

Passeio de sonho acaba em pesadelo com uma ida ao hospital

A Sentença
Há 3h e 8min

Em mês de regressos, a TVI volta a liderar

Há 3h e 22min

TVI - Em cima da hora - 1 de outubro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

Cristina Ferreira incrédula com o que aconteceu no «Dois às 10»: «Estamos todos de boca aberta»

Dois às 10
Hoje às 13:01
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela

Novelas
Hoje às 10:20

Vem aí em «A Protegida»: Hector está disposto em entregar a mãe à polícia

Novelas
Hoje às 10:53

«O que me soube de bem estar com o meu Amor»: Fernanda Serrano despede-se do homem da sua vida

Novelas
Há 3h e 34min

Por amor ao filho, Jéssica Athayde converte-se a algo inesperado e gera uma onda de reações

Novelas
Há 3h e 58min

Cristina Ferreira faz revelação estrondosa: «Mas não digam a ninguém. É segredo»

Novelas
Hoje às 10:27

Vem aí em «A Fazenda»: Segredos de Alex deixam Júlia e Leonor em alerta máximo

Novelas
Hoje às 08:57