Dois às 10 - Ana Catharina reage à expulsão do Big Brother Verão

Hoje às 09:50

No Dois às 10, a primeira parte do programa foi dedicada à “Casa das Jéssicas”, reunindo algumas das ex-concorrentes dos reality shows da TVI com esse nome. Ana Catharina deu a sua primeira entrevista após sair do Big Brother Verão. O programa contou ainda com duas histórias de vida marcantes: uma jovem diagnosticada com esclerose aos 25 anos e José, que ficou tetraplégico após uma infeção bacteriana. No final, foi analisada a atualidade criminal com os comentadores.