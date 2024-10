Dois às 10 - Ana Costa explica tudo sobre o seu segredo

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Ana Costa, a concorrente expulsa na última Gala do «Secret Story 8». Ana fala do seu segredo e revela quando foi diagnosticada com enxaquecas com aura. Conhecemos a história de Francisco Rodrigues. Um mergulho mudou a vida de Francisco na altura, com apenas 18 anos, ficou tetraplégico e com os sonhos e ambições hipotecadas. Explica que saltou de cabeça, que nunca perdeu a consciência e, por pouco, não se afogou. O pai conta que soube do acidente pelo filho mais velho e, nessa noite, telefonicamente ainda falou com Francisco que lhe contou que nunca mais ia poder andar. João temeu pela vida do filho até porque houve algumas paragens cardíacas. Recebemos a dupla brasileira Miguel Falabela Marisa Orth, os atores sobem ao palco com a peça «Fica comigo esta noite», a peça marca a estreia de Marisa Orth a representar em Portugal.