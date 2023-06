Dois às 10 - Ana descobriu que a minha mãe tinha morrido através da televisão

Hoje às 10:05

Ouvimos o testemunho comovente de Ana Ferreira, que ficou a par da morte da mãe num incêndio, a partir de um segmento de notícias da televisão. Recebemos Telma Santos, uma jovem mãe que foi diagnosticada com esclerose múltipla aos 20 anos de idade. No segmento da cozinha, a atriz e apresentadora Isabel Figueira prepara um prato saudável e colorido. Em questões de saúde, a médica Inês Sapinho esclarece todas as dúvidas em relação à tiroide. Ainda, contamos com a presença de Yara Rossi e Eva Stuart, ambas filhas de artistas e com o sonho de cantar.