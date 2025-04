Dois às 10 - Ana Neto revela tudo sobre o almoço polémico - «Big Brother»

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», a conversa aqueceu com um almoço polémico, onde Nuno Brito lançou uma pergunta direta a Ana Neto: «és feminista?». A questão gerou um debate aceso, com Ana a responder que «ser feminista é algo que todos devemos ser naturalmente». A reação dos outros concorrentes também foi tema de análise, com a questão de saber se se sentem condicionados por Nuno a pairar no ar. A perceção da força de Nuno no jogo e as estratégias para evitar confrontos diretos também foram abordadas. A entrada de Luís na casa reacendeu a discussão, com uma clara luta de egos entre os dois. Ana Neto considera Nuno o mais forte, afirmando que Luís «acaba por perder um pouco a razão» na forma como se expressa.

A concorrente do «Big Brother» Carina surpreende ao demonstrar uma postura calma, educada e com grande poder de argumentação, contrastando com a sua atitude inicial. Luísa Castel-Branco destaca esta transformação, afirmando que, no início, não apostaria nela. «É talvez a pessoa, para mim, a maior surpresa», confessa a comentadora. A discussão sobre o tom de voz de Carina e a reação de Luís ganha novos contornos. A sua postura surpreende e conquista o público, mostrando que nem sempre as primeiras impressões correspondem à realidade.

Mónica Braga partilha a sua jornada de transformação após uma cirurgia para perda de peso. Sentindo-se «desacompanhada» com o acompanhamento hospitalar semestral, Mónica procurou o apoio de Francisco Macau e da sua equipa. A decisão surgiu da necessidade de um acompanhamento mais próximo e personalizado. Antes da cirurgia, Mónica chegou a pesar 122 quilos, um excesso de peso que a motivou a procurar ajuda especializada. A experiência no hospital deixou-a frustrada, pois, segundo ela, a dieta era sempre a mesma e as dúvidas raramente eram esclarecidas. «Eu posso lhe dizer que nestes dois anos de cirurgia a dieta sempre foi a mesma», desabafa Mónica. Ao encontrar a «Team Macau», Mónica sentiu um apoio tanto nutricional como emocional, além do acompanhamento nos treinos. A mudança foi notável, proporcionando-lhe uma nova perspetiva sobre o processo de emagrecimento e bem-estar.

