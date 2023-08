Dois às 10 - Ana recebe um novo sorriso!

Hoje às 10:05

Ana Ferreira, que soube da morte da mãe através da televisão, é surpreendida pela equipa do médico dentista João Espírito Santo, e recebe assim um novo sorriso. A nossa convidada de 36 anos, sofre com problemas nos dentes desde a infância. O chef de cozinha Fernando Semedo fala sobre o fim do seu noivado com Salomé, e prepara uma sobremesa deliciosa para os dias de verão. Recebemos Dinis, um jovem que sofre de paralisia cerebral, mas não deixa que isso o impeça de concretizar os seus sonhos. A terapeuta Susana Dias Ramos juntamente com dois casais em idades diferentes, falam sobre os vários desafios do amor.