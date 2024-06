Dois às 10 - Ana Sofia Cardoso fala da escolha do nome do bebé

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Ana Sofia Cardoso, madrinha da Marcha de Alcântara há nove anos, revela como foi desfilar pela Avenida aos 9 meses de gravidez. A jornalista conta que o nome que está em cima da mesa para a bebé foi escolhido pelo filho Lourenço e revela que não sabia que estava grávida quando foi destacada para Israel e começou a desconfiar quando as calças começaram a ficar apertadas. Juntámos duas mulheres, que não se conheciam para falar sobre a doença que as une, a ansiedade. Apesar dos 10 anos de diferença de idades, Mónica e Nádia viveram durante muito tempo condicionadas pela ansiedade e consideram importante falar sobre o assunto, pois a ansiedade existe e pode ser um problema quando descontrolada.

Na «Atualidade», partilhamos o testemunho de Mafalda Correia, vítima de espancamento por vizinho. Os nossos comentadores analisam caso de empresário morto com duas facadas no coração, caso de uma menina abusada pelo padrasto com o consentimento da mãe e caso de um homem que espancou a companheira em casa e violou-a depois de a aterrorizar.