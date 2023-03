Dois às 10 - Ana Varela revela detalhes da novela «Queridos Papás»

Hoje às 10:10

No programa apresentador por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã com atriz Ana Varela a fazer uma receita de granola e enquanto nos fala do enredo da sua personagem na nova novela da TVI. Ainda ma primeira parte, conhecemos vários artesãos portugueses que preservam artes como a tecelagem. Na segunda parte, conhecemos a história de Paulo Dórdio que recupera o seu sorriso e uma nova força de viver. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes.