Dois às 10 - André Silva revela qual foi a sua estratégia no «Big Brother»

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos André Silva, o ex-concorrente do «Big Brother 2024» que alcançou o quarto lugar. André faz um balanço da sua participação no reality show. Recebemos o casal Constance Bauer e André Lucas com uma receita de Caril verde de peixe e camarão. Conhecemos a história de vida de Julieta, uma mulher de garra que se prontificou a tomar conta da filha que o marido teve com a amante. Conhecemos a história de vida de Rui Fonseca. Rui abandonou a escola aos 13 anos para ajudar nas despesas da família, mas nunca abandonou o sonho de estudar. Conseguiu superar todas as adversidades e criar uma empresa de sucesso.

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de um jovem, de 19 anos, morto com golpe de garrafa partida ao tentar evitar assalto. Em direto, repórter Bruno Caetano fala com familiares e amigos que pedem respostas uma vez que já passaram 9 meses da morte do Daniel. A nossa comentadora da «Atualidade» Vera de Melo, psicóloga, analisa caso de duas mulheres que esquartejaram um jovem, de 21 anos, para roubar herança. Os nossos comentadores analisam caso de uma mãe e padrasto que deixaram bebé a lutar pela vida.