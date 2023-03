Dois às 10 - Andreia Filipe revela pormenores do casamento

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, recebemos Gio Rodrigues o estilista apresenta várias proposta de vestidos de noiva para todos os gostos. A ex-concorrente do «Big Brother» Andreia Filipe conta tudo sobre os preparativos do seu casamento. Recebemos Virgul que nos apresenta o seu vai recente tema «Elijah». Conhecemos a história de Maria Odete que com dois filhos e dois netos menores a seu encargo fica hoje sem casa para viver.