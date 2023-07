Dois às 10 - Andreia Santos, de «Casamente Marcado», revela porque levou três pretendes ao altar

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, começamos a manhã com Cinha Jardim e Zé Lopes a comentar o último episódio de «Casamento Marcado» e depois recebemos Anna Duarte que anima a manhã com um dos seus temas musicais e fala do regresso aos palcos, após 5 anos. Na segunda parte, recebemos Andreia Santos que nos fala da sua experiência no «Casamento Marcado», dos pretendentes e revela se tem mantido contacto com algum após o final do programa. Conhecemos também a história de Hugo que num acidente de trabalho ficou desfigurado e com 80% do corpo queimado.