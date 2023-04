Hoje às 10:05

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz, revelámos em exclusivo, e em direto, o sexo e o nome do bebé de Ângela Ferreira. conhecemos a história de Sara Lopes, nasceu com uma deficiência física. Sara tem artogripose congénita nos quatro membros do corpo e conta que contra as expectativas aprendeu a andar sozinha. Maria Botelho Moniz oferece os dois mil euros que faltavam para a operação da pequena Sofia, de 8 anos.