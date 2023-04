Dois às 10 – Ângelo Dala faz balanço da sua participação n’O Triângulo e critica concorrentes

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Maria Botelho Moniz, começamos a manhã com uma receita de páscoa, pelas mãos de Alzira Vasconcelos. Os comentadores d’O Triângulo analisam as mais recentes polémicas dentro da casa. Na segunda parte, Ângelo Dala analisa a sua participação no reality show e aborda algumas das polémicas em que se viu envolvido. Conhecemos também Débora Albina que fala do problema digestivo que a atormenta desde que nasceu e cirurgia que precisa para ganhar alguma qualidade de vida. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes.