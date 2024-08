Dois às 10 - Angie Costa anuncia que vai realizar um dos seus maiores sonhos

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Angie Costa a recém mãe de Alice que nasceu no dia 26 de março. Angie afirma que ser mãe de família sempre foi o seu sonho. Recebemos Ana Rita Clara que revelou pormenores do novo canal V+ que estreia manhã, dia 9 de agosto. Conhecemos a história de Daniel Leão. Tinha 140 quilos. decidiu mudar de vida. O objetivo não é emagrecer, o objetivo não é ser campeão! O objetivo é superar-se e ser melhor pessoa e provar que nunca é tarde para mudar e ser melhor no que faz. Esta podia ser a descrição de Daniel Leão, um homem de 45 anos que decidiu aprender a nadar, a andar de bicicleta e a correr e tornar-se um verdadeiro homem de ferro. No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de um idoso que morreu após ser espancado por homem conflituoso. A repórter Carolina Resende Matos revela detalhes do caso de uma mulher salva por PSP, que estava de folga, mas ouviu os seus gritos de pedido de socorro. Os nossos comentadores analisam caso de homicida, de 24 anos, condenado por homicídio a 19 anos e seis meses.